J.M. Smucker : sous pression à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — J .M. Smucker, groupe alimentaire américain aux marques Folgers ou Jif, fléchit avant bourse à Wall Street suite à la publication des derniers résultats financiers trimestriels. Le spécialiste américain du beurre de cacahuètes a annoncé, pour le quatrième trimestre fiscal 2023, clos fin avril 2023, des ventes de 2,2 milliards de dollars en croissance de 10% en glissement annuel - contre 2,17 milliards de dollars de consensus. Pour l'exercice, les ventes nettes se sont élevées à 8,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 7%. Les ventes nettes hors impact des cessions et des taux de change ont augmenté de 9%. La perte nette par action diluée pour le trimestre a été de 5,69$, reflétant une perte liée à la cession de certaines marques d'aliments pour animaux de compagnie. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,64$, soit une augmentation de 18%, alors que le consensus était de 2,37$. Le flux de trésorerie disponible était de 298,7 millions de dollars au cours du trimestre et de 717 millions de dollars pour l'exercice complet.

La restitution de capital aux actionnaires, reflétant les dividendes en espèces et les rachats d'actions, s'est élevée à 467,9 millions de dollars au cours du trimestre et à 797,7 millions de dollars pour l'exercice. La société a fourni ses perspectives pour l'exercice 2024, avec une augmentation attendue des ventes nettes comparables de 8,5 à 9,5%, un bénéfice ajusté par action compris entre 9,20 et 9,60$ et un flux de trésorerie disponible de 650 millions de dollars.