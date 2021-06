J.M. Smucker dépasse facilement les attentes

(Boursier.com) — J .M. Smucker, le groupe alimentaire américain, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal, clos fin avril 2021, un bénéfice net de 147 millions de dollars soit 1,35$ par titre, contre 226 millions de dollars et 1,98$ par action sur la période correspondante de l'an dernier. Le groupe connu notamment pour sa marque Folgers a réalisé un bpa ajusté trimestriel de 1,89$, contre un consensus FactSet logé à 1,67$. Les revenus trimestriels se sont tassés de 8% en glissement annuel pour ressortir à 1,92 milliard de dollars, contre 2,09 milliards un an avant et 1,878 milliard de consensus mesuré par FactSet. Sur l'année, les ventes ont représenté 8 milliards de dollars, en augmentation de 3%, pour un bpa dilué ajusté de 9,12$ en croissance de 4%. Pour l'exercice 2022, le groupe anticipe un recul de 2% à 3% de l'activité, ainsi qu'un bpa ajusté allant de 8,7 à 9,1$ et qu'un free cash flow de 900 millions de dollars.