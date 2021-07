Ivalis : limite sa perte sur l'exercice 2020-2021

(Boursier.com) — L 'activité d'Ivalis a été fortement pénalisée au cours du 1er trimestre 2020-21, suite aux mesures de confinement prises par les gouvernements de l'ensemble des pays dans lesquels Ivalis opère. Dans ce contexte difficile, l'activité commerciale a fait preuve de résilience.

Sur l'exercice 2020-2021, le chiffre d'affaires du groupe Ivalis s'élève à 63.942 kE, en retrait de 12,3% par rapport à l'exercice 2019-2020. Cette baisse du chiffre d'affaires tient compte d'un effet de change négatif de 1 ME dû à la dépréciation du réal brésilien vis-à-vis de l'euro. Hors cet effet de change, la baisse du chiffre d'affaires aurait été de -10,8%.

Le groupe Ivalis a dégagé au cours de l'exercice un résultat d'exploitation de 2,9 ME à comparer à un résultat d'exploitation de 1,2 ME lors de l'exercice précédent.

Après amortissement du goodwill de 1 ME, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à -0,3 ME (-1,4 ME lors de l'exercice précédent).

Les investissements du groupe se sont montés à 0,9 ME, dont 0,5 ME d'acquisitions d'immobilisations corporelles. De nouveaux emprunts, tous de type PGE, souscrits auprès des différents partenaires bancaires du groupe pour 7,3 ME, ont permis de renforcer sa structure financière.

La société entend poursuivre au cours de l'exercice 2021-2022 son développement, en France et à l'international, élargir la gamme des services proposés à ses clients, et améliorer ses performances en optimisant ses sources de recrutement et la formation de ses collaborateurs.