Ivalis : le CA s'élève à 72.870 KE pour l'exercice 2019-20

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe IVALIS s'élève à 72.870 KE pour l'exercice 2019-20, en baisse de 6,2% par rapport à l'exercice 2018-19.

L'activité du groupe IVALIS a été impactée par la crise du Covid-19. A partir de mi-mars 2020, 6 des 8 filiales opérationnelles du groupe ont été contraintes de suspendre leur activité à la suite des mesures de confinement prises par les différents gouvernements des pays concernés (fermeture des magasins dont l'activité n'est pas jugée essentielle).

IVALIS est un leader en Europe continentale de l'externalisation d'inventaires dans tous les secteurs de la distribution (hypermarchés, supermarchés, bricolage, textile, parfumerie, bijouterie, sport, jardinerie, culture, loisirs et logistique). Le groupe possède des filiales en France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Brésil, une agence au Portugal ainsi que des franchises au Maroc et à la Réunion. Ses filiales délivrent leurs services dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne, en Russie, en Turquie et en Amérique Latine.