Ivalis : est en perte de 3,5 ME au 1er semestre

(Boursier.com) — Pour le 1er semestre de l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires du groupe Ivalis s'est élevé à 28,3 millions d'euros en retrait de -3,1% par rapport au 1er semestre 2018-2019 (29,22 ME). Grâce à la bonne performance réalisée au cours du 2e trimestre 2019-2020 (+7,4% par rapport à l'exercice précédent), le retard observé au 1er trimestre a été en grande partie comblé.

Les résultats du 1er semestre sont en-deçà des attentes du groupe et du 1er semestre 2018-2019 en raison d'une activité en retrait en France et en Espagne, partiellement compensée par une croissance en Allemagne. La baisse de l'excédent brut d'exploitation s'explique principalement par la contre-performance de la filiale allemande.

Ivalis rappelle que sa saisonnalité d'activité est forte. Environ 2/3 du chiffre d'affaires annuel est réalisé au cours du second semestre fiscal, soit du 1er octobre au 31 mars. Les pertes dégagées au cours du 1er semestre, soit un résultat net de -3,5 ME (-3 ME au 1er semestre 2018-2019), sont donc essentiellement liées à un niveau d'activité qui ne permet pas de couvrir les charges fixes dont le groupe a besoin pour réaliser dans de bonnes conditions le fort niveau d'activité du second semestre.