Ivalis : conversion d'Actions de Préférence

(Boursier.com) — Le Directoire d'Ivalis SA, en sa séance du 4 juin a constaté la cession au 30 avril par la société Kamino II et la société Barberine de 1.246.648 actions de la société, représentant 95,13% de son capital et 90,74% de ses droits de vote, à la société RGIS Spécialistes en Inventaire SARL. L'opération a été constitutive d'une sortie et a formé à ce titre un évènement déclencheur entraînant la conversion des 108 Actions de Préférence de la société en actions ordinaires. Cette conversion des Actions de Préférence détenues par chaque titulaire en 1 seule action ordinaire a été automatique.

Chaque action ordinaire ainsi créée pour les 5 titulaires, soit un total de 5 actions nouvelles, a été inscrite dans le registre des actionnaires d'Ivalis SA en date du 23 septembre 2021.

En clôture de la dernière séance de Bourse, l'action Ivalis était sur un cours de 10,3 euros.