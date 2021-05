Ivalis : chiffre d'affaires annuel en retrait

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel du groupe Ivalis s'est élevé à 63,94 ME pour l'exercice 2020-2021, en retrait de 12,3% par rapport à l'exercice 2019-2020. Cette baisse du chiffre d'affaires tient compte d'un effet de change négatif de 1 ME dû à la dépréciation du réal brésilien vis-à-vis de l'euro. Hors cet effet de change, la baisse du chiffre d'affaires aurait été de -10,8%.

Le spécialiste de l'externalisation d'inventaires annonce que son activité a été fortement pénalisée au cours du premier trimestre 2020-2021, suite aux mesures de confinement prises par les gouvernements de l'ensemble des pays dans lesquels il opère. Ainsi, seules les filiales allemandes, suisse et autrichienne ont pu conserver une faible activité au cours du mois d'avril, les cinq autres filiales opérationnelles ayant été contraintes de cesser leur activité mi-mars 2020 du fait de la fermeture de tous les magasins non alimentaires ou jugés non essentiels et des mesures de confinement qui ne permettaient pas la poursuite de l'activité.

" Dans ce contexte difficile, l'activité commerciale a fait preuve de résilience : les prestations ont de nouveau pu être délivrées par l'ensemble des filiales opérationnelles d'Ivalis à compter du mois de juin, la reprise s'intensifiant de mois en mois ", commente le groupe.

Ivalis a ainsi réussi à recouvrer un niveau d'activité proche de celui de l'exercice 2020-21 au cours du second semestre de son exercice fiscal, où l'essentiel de son activité se déploie.