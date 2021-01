ITS Group : Stéphanie Pechberty, nouvelle Directrice des Ressources Humaines

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ITS Group nomme Stéphanie Pechberty, nouvelle Directrice des Ressources Humaines, pour accompagner la croissance du groupe, composé d'ITS Services, ITS Integra, ITS Ibelem, ITS Eugena, BlueTrusty et Thémis Conseil.

Stéphanie Pechberty a notamment pour objectif d'accompagner le groupe dans la transformation de ses fonctions support et de construire une politique RH en phase avec les ambitions du groupe. Elle rejoint le Comité de direction et est rattachée au Directeur général du groupe, Philippe Sauvé. Elle s'appuie sur une équipe RH de 9 personnes et développera les synergies avec les chargés de recrutement du groupe.

"Ma vision de la fonction RH est d'agir en business partner au service de la croissance du groupe. Il s'agit notamment de valoriser la marque employeur ITS Group pour faciliter sa stratégie de recrutement. Je souhaite aussi accompagner chaque collaborateur dans le développement de ses compétences et la gestion de sa carrière" a déclaré Stéphanie Pechberty.

De formation juridique, Stéphanie Pechberty a débuté sa carrière dans les affaires sociales, au sein de secteurs variés tels que le transport aérien chez Air France et l'industrie pharmaceutique chez Bbraun Medical. Elle rejoint le groupe Crédit Agricole en 2008 où elle a occupe le poste de Responsable Relations Sociales chez CA Leasing & Factoring puis celui de Responsable RH chez BforBank en 2009 où elle participe au lancement de la banque en ligne et structure l'ensemble de son périmètre Ressources Humaines.

En 2014, elle est nommée DRH de STET (Système Technologique d'Echange et de Traitement), éditeur de logiciels interbancaire, où elle pilote la fonction RH et conduit les projets de transformation RH, avec notamment la fusion de STET avec SER2S en 2016.

Elle est également membre de l'ANDRH (Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines).