ITS Group : l'OPA débute aujourd'hui

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ITS Group annonce l'ouverture ce jour de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société ITS Participations visant la totalité des actions ITS Group non détenues par ITS

Participations.

L'Offre est ouverte à compter d'aujourd'hui jusqu'au 10 janvier 2020 inclus. Les résultats de l'offre seront rendus publics le 14 janvier 2020.

ITS Participations propose aux actionnaires d'ITS Group qui apporteront leurs actions à l'offre une liquidité immédiate sur l'intégralité de leurs actions à un prix de 6,62 Euros par action. Ce prix extériorise une prime offerte correspondant à 50,80% sur la base du cours de clôture de d'ITS Group du 16 octobre 2019, soit le dernier cours de clôture précédant l'annonce de l'Offre.

Dans l'hypothèse où à l'issue de la clôture de l'offre publique les actions non présentées à l'Offre ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote d'ITS Group, ITS Participations a l'intention de demander à l'AMF, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'Offre, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire des titres ITS Group moyennant une indemnisation égale au prix d'Offre, soit 6,62 euros, ayant pour effet la radiation du marché Euronext à Paris.

ITS Group a fait état, fin octobre, d'une activité au troisième trimestre globalement dans la continuité du premier semestre. Sur la période, le chiffre d'affaires a atteint 33,7 ME en hausse de 7,3% en données publiées et de 2,9% à périmètre constant. Il est à noter que la société Eugena Consulting est consolidée depuis le 1er avril 2019.

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois à 103,5 ME, soit une croissance de +5,2% (+2,6% à périmètre comparable). Côté perspectives, ITS Group reste focalisé sur l'amélioration progressive de sa performance opérationnelle, sa priorité à court terme.