ITS Group : ITS Participations monte à 92,6% des parts

ITS Group : ITS Participations monte à 92,6% des parts









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 10 janvier 2020 par l'AMF, la société par actions simplifiée ITS Participations - contrôlée à hauteur de 48,48% par le groupe familial Bénard, 29,28% par BNP Paribas Développement et 22,24% par Robert Spiegel - a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en hausse, le 8 janvier 2020, les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la société ITS Group, et détenir 7.292.544 actions ITS Group représentant autant de droits de vote, soit 92,61% du capital et 92,27% des droits de vote.

ITS Group avait annoncé fin décembre l'ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société ITS Participations visant la totalité des actions ITS Group non détenues. L'offre est ouverte jusqu'à ce 10 janvier 2020 inclus. Les résultats de l'offre seront rendus publics le 14 janvier 2020. ITS Participations propose aux actionnaires d'ITS Group qui apporteront leurs actions à l'offre une liquidité immédiate sur l'intégralité de leurs actions à un prix de 6,62 euros par action. Ce prix extériorisait une prime offerte correspondant à 50,80% sur la base du cours de clôture de d'ITS Group du 16 octobre 2019, soit le dernier cours de clôture précédant l'annonce de l'offre. ITS Participations a l'intention de demander à l'AMF, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire des titres ITS Group moyennant une indemnisation égale au prix d'offre.