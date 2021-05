ITS Group : acquisition d'AMD Conseil

(Boursier.com) — ITS Group, ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale, annonce l'acquisition d'AMD Conseil, société experte dans les technologies de l'information et gestion de la performance applicative et réseau.

AMD Conseil intervient auprès de grands comptes en tant que spécialiste à forte valeur ajoutée dans les infrastructures, avec une expertise très poussée sur les réseaux et le management de la performance applicative (APM/NPM), ainsi que sur la maintenance et l'évolution des systèmes critiques

de grands comptes bancaires et de salles de marché.

Créée en 1995 et basée à Paris, la société, qui s'appuie sur une centaine de collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires de près de 12,047 ME en 2020 et demeure rentable.

Les équipes d'AMD Conseil rejoindront en 2022 le siège du groupe à Boulogne-Billancourt. Elles opèreront au sein d'ITS Services, entité d'ITS Group qui compte déjà près de 1.000 collaborateurs, mais également d'ITS Eugena, l'entité spécialiste de l'amélioration de la performance digitale, qui accueillera les développeurs d'AMD Conseil.

Axé sur la transformation agile et le pilotage des Infrastructures et Opérations, ITS Services complète ses très fortes compétences systèmes avec le savoir-faire réseau d'AMD Conseil.

Cette acquisition vient renforcer l'expertise d'ITS Group sur l'ensemble des briques technologiques des infrastructures IT et consolide ainsi stratégiquement son offre de service sur un marché très dynamique.

AMD Conseil collaborera par ailleurs activement avec les autres entités du groupe ITS Integra, ITS Ibelem, BlueTrusty et Thémis Conseil.

"L'acquisition d'AMD Conseil entre parfaitement dans la stratégie d'ITS Group, qui vise à accélérer son développement sur ses activités stratégiques à forte valeur ajoutée, tout en conservant un management agile et proche de ses collaborateurs".

"AMD Conseil est reconnue pour son savoir-faire en matière de réseaux informatiques et pour sa maitrise des outils de métrologie, aujourd'hui indispensables pour assurer une qualité de services optimale des systèmes d'information. Ces atouts technologiques sont très complémentaires à notre offre actuelle et viennent renforcer notre positionnement en tant que leader du maintien en conditions opérationnelles des outils numériques de nos clients. Nous nous réjouissons de la collaboration déjà établie nous permettant de gagner de nouveaux projets et souhaitons la bienvenue à l'ensemble des collaborateurs d'AMD Conseil" a commenté Jean-Michel Bénard, Président d'ITS Group