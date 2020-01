Itesoft : un analyste voit plus loin

(Boursier.com) — L'éditeur de logiciels de digitalisation des processus métier Itesoft grimpe de 4,5% à 3 euros tout rond ce vendredi, après avoir annoncé un chiffre d'affaires 2019 de 23,6 millions d'euros, en léger repli de -1,7% par rapport à 2018. Sur l'exercice, la montée en puissance des ventes SaaS permet de compenser la baisse du chiffre d'affaires Licences, attendue dans le contexte de transition des ventes de l'entreprise vers le SaaS qui s'opère depuis 2017, et d'afficher ainsi sur la période un chiffre d'affaires Logiciels stable.

Les revenus récurrents, composés des ventes SaaS et du chiffre d'affaires Maintenance, ont enregistré une nouvelle hausse et progressent de +8% à 14,2 ME, contribuant à hauteur de 60% du chiffre d'affaires total en 2019, contre 54% en 2018.

La poursuite de la croissance du SaaS en 2019 se traduit par une multiplication par 3 de la valeur annualisée des contrats SaaS qui s'établit à 2,1 ME en 2019 contre 0,7 ME en 2018.

"La réorganisation commerciale porte ses fruits" estime Portzamparc qui estime "qu'à court terme, le succès du SaaS va peser sur les résultats, mais va accroître la récurrence et assurer la croissance future du groupe". Verdict : acheter en visant un cours de 4,12 euros.