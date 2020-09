Itesoft : résultat net à l'équilibre

Itesoft : résultat net à l'équilibre









(Boursier.com) — Le résultat opérationnel courant d'Itesoft s'établit à 0,3 ME contre -0,2 ME au 30 juin 2019.

Le résultat net part du Groupe atteint l'équilibre contre -0,3 ME au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2020, la société affiche une structure financière solide des capitaux propres de 9,3 ME, une dette financière à plus d'un an de 4,1 ME et une trésorerie de 13,1 ME, intégrant l'encaissement de règlements de contrats de maintenance facturés fin 2019 et 1,7 ME reçu, au 30 juin 2020, au titre du PGE mis en place au 1er semestre 2020 auprès de son pool bancaire.