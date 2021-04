Itesoft : recule après les annonces

(Boursier.com) — Itesoft recule de plus de 3% à 3,68 euros ce vendredi, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires 2020 en repli de 11,9% par rapport à 2019, à 20,8 ME. L'exercice s'est également caractérisé par une progression ralentie de la transition vers le Saas. Ainsi, au 31 décembre 2020, le groupe a enregistré un ARR de 2,9 ME, contre 2,2 ME à la fin de 2019. Cette progression des ventes SaaS n'a pas permis de compenser le repli du chiffre d'affaires Licences sur l'année, se traduisant au total par une baisse du chiffre d'affaires Logiciels.

Le résultat net part du Groupe affiche une perte nette de (0,6) ME contre un gain de 0,3 ME en 2019.

Au 31 décembre 2020, le groupe continuait d'afficher une structure financière solide avec au bilan :

- Des capitaux propres de 8,7 ME ;

- Une dette financière à plus d'un an de 9,7 ME (intégrant une dette locative de 3,9 ME liées à l'application de la norme IFRS 16) et un PGE de 5 ME) ;

- Une trésorerie de 13,3 ME.

"La transition accélérée des nouveaux clients vers le SaaS va peser sur les comptes mais améliorer le profil de la société sur le moyen terme. Itesoft devrait renouer avec la croissance rentable en 2021 (PZP CA +5%, ROC stable)" estime Portzamparc qui vise un cours de 4,21 euros en restant acheteur sur le dossier.