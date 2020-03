Itesoft rebondit de près de 8%

(Boursier.com) — Itesoft rebondit de près de 8% à 2,50 euros ce vendredi après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 23,6 ME en léger repli de 1,7% par rapport à 2018. La société a publié un résultat opérationnel courant de 0,5 ME, contre 1,9 ME. Pour sa part, le résultat net part du Groupe s'est établi à 0,4 ME au lieu de 1,6 ME. "Le double effet (baisse du CA, hausse des charges) se traduit par des résultats dégradés en 2019, mais également en 2020, avant une nette amélioration de la rentabilité en 2021" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 4,12 euros...