Itesoft : offre à 4 euros par action !

(Boursier.com) — Itesoft annonce que son Conseil d'administration s'est réuni ce jour pour prendre acte de la signature d'un pacte d'actionnaires entre la société CDML, actionnaire majoritaire, la société SF2I, certains actionnaires historiques et certains membres du comité de direction d'Itesoft destiné à mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis d'Itesoft. Il a pris aussi acte du projet d'offre publique qui serait lancée par CDML, pour le compte du concert, au prix de 4,00 euros par action Itesoft, ainsi que de la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire si le concert venait à détenir plus de 90 % du capital et des droits de vote.

CDML, une société holding contrôlée par Monsieur Didier Charpentier, président et fondateur d'Itesoft et son actionnaire majoritaire, la société SF2I, des actionnaires historiques et des membres du comité de direction, ont signé ce jour un pacte d'actionnaires dont les principales clauses sont présentées en vue de mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis d'Itesoft. Les parties au pacte constatent un repli du chiffre d'affaires d'Itesoft depuis 2018. Elles souhaitent poursuivre la stratégie du groupe et accompagner le redéploiement des ressources de l'entreprise vers l'accroissement de l'offre commerciale afin de consolider la position d'Itesoft sur son marché. Les parties au pacte entendent donc contrôler durablement et ensemble la conduite des affaires d'Itesoft. Cette volonté commune se traduit notamment dans le pacte par des accords relatifs à la gouvernance et des accords restreignant les transferts des titres Itesoft. Consécutivement à la signature de ce pacte d'actionnaires constitutif d'une action de concert, les concertistes détiennent 76,16% du capital et 89,22% des droits de vote d'Itesoft.

CDML déposera pour le compte du concert un projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'AMF au cours du 4ème trimestre 2021, portant sur la totalité des actions Itesoft non détenues par le concert, au prix de 4,00 euros par action.