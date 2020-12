Itesoft : mise à disposition de la nouvelle édition de son application Cloud de traitement des factures fournisseurs

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Itesoft , leader français des solutions d'automatisation des processus métier, avec plus d'un milliard de documents traités par an et 650 clients, annonce la mise à disposition de la nouvelle édition de son application Cloud de traitement des factures fournisseurs. Parmi les nouveautés, cette édition, disponible dès à présent, étend encore plus la prise en charge des factures électroniques.

Une évolution qui résonne alors que partout dans le monde (Brésil, Italie, Espagne, Turquie...), la facture électronique se développe - sous de nouveaux formats et via de nouvelles plateformes d'échanges gouvernementales dans un mode dit " clearance " - et que la France s'est engagée elle aussi à prendre cette voie et rendre la facture électronique obligatoire pour tous dès 2023.