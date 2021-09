Itesoft : le résultat opérationnel courant s'établit en perte à -0,3 ME au S1

(Boursier.com) — Comme annoncé le 22 juillet dernier, après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, le 1er semestre 2021 d'Itesoft a continué d'être pénalisé par un environnement contraint limitant les échanges professionnels. Cette situation s'est traduite par un repli de -5% du chiffre d'affaires total sur la période à 9,8 ME et se décompose comme suit :

- une stabilisation du chiffre d'affaires Licences ;

- une baisse du chiffre d'affaires des activités de service ;

- une croissance des ventes SaaS qui ont progressé de +33%, entraînant une hausse de +80% de l'ARR qui s'établit au 30 juin 2021 à 3,4 ME ;

- une stabilisation à 7,1 MEUR des revenus récurrents, composés des ventes SaaS et du chiffre d'affaires Maintenance, qui représentent 72% du chiffre d'affaires total.

ITESOFT rappelle que l'ARR correspond à la valeur annuelle d'un contrat en année pleine après la phase d'implémentation. L'ARR au 31 décembre d'une année n est une tendance qui permet d'anticiper le revenu annuel en SaaS de l'année n+1.

A -0,3 ME l'excédent brut d'exploitation est en repli par rapport au S1 2020, sous l'effet conjugué d'un maintien du niveau de charges externes et d'une hausse des charges de personnels. Au 30 juin 2021, l'effectif total du Groupe, en équivalent temps plein, s'établit ainsi à 180 personnes contre 173 au 30 juin 2020.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant s'établit en perte à -0,3 ME, contre un gain de 0,3 ME au 30 juin 2020. Le Groupe enregistre un résultat net négatif de -0,2 ME au 30 juin 2021.

Au 30 juin 2021, le groupe continuait d'afficher une structure financière solide avec au bilan des capitaux propres de 8,1 ME, une dette financière à plus d'un an de 5,6 ME et une trésorerie de 13,2 ME, intégrant l'encaissement de règlements de contrats de maintenance facturés fin 2020.