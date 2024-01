Itesoft : le chiffre d'affaires 2023 ressort à 20,5 ME

(Boursier.com) — Au 2e semestre de l'année 2023, le chiffre d'affaires d'Itesoft s'est inscrit en hausse +6%, portée par la forte dynamique commerciale des ventes SaaS, et permettant de compenser la baisse de -2% enregistrée au 1er semestre.

Sur l'ensemble de l'année 2023, Itesoft enregistre un chiffre d'affaires de 20,5 millions d'euros, en croissance de +2% par rapport à 2022 (20,1 ME). Les revenus récurrents de 2023 s'élèvent à 15,1 ME (14,9 ME en 2022). Ils représentent 74% du chiffre d'affaires.