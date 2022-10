Itesoft : la structure financière reste solide

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires de Itesoft s'établit en hausse de +2,5% à 10,1 ME (9,8 ME au 1er semestre 2021). Cette hausse s'explique par la transition en cours vers le SaaS et se caractérise par :

- Une progression des ventes SaaS de +60%, se traduisant par une hausse de +30% de l'ARR (valeur annuelle d'un contrat en année pleine) qui s'établit au 30 juin 2022 à 3,8 ME ;

- Une hausse du chiffre d'affaires Licences qui s'établit à 0,5ME ;

- Une baisse du chiffre d'affaires Maintenance qui s'établit à 5,6 ME ;

- Une baisse du chiffre d'affaires Services qui s'établit à 2,0 ME.

Les revenus récurrents, composés des ventes SaaS et du chiffre d'affaires Maintenance, s'établissent au 1er semestre 2022 à 7,5 ME, et représentent 74% du chiffre d'affaires total, soit un niveau légèrement supérieur à celui du S1 2021 (7,1ME).

Au 1er semestre 2022, l'excédent brut d'exploitation s'établit à 0,1 ME, en hausse par rapport au S1 2021 qui était déficitaire de -0,3 ME, sous l'effet d'une légère baisse des charges de personnels.

Au 30 juin 2022, l'effectif total du Groupe, en équivalent temps plein, s'établit ainsi à 184 personnes contre 180 au 30 juin 2021.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant s'établit en gain de 0,1 ME (-0,3 ME au 1er semestre 2021).

Le résultat net part du Groupe s'établit en perte de -0,6 ME (-0,2 ME au 1er semestre 2021).

Au 30 juin 2022, le Groupe continue d'afficher une structure financière solide avec au bilan des capitaux propres de 7,6 ME, une dette financière à plus d'un an de 3,9 ME et une trésorerie de 10,7 ME, intégrant l'encaissement de règlements de contrats de maintenance facturés fin 2021.