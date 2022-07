Itesoft : hausse de 3% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2022

(Boursier.com) — Dans la poursuite du second semestre 2021, qui s'était normalisé après une année 2020 et un 1er semestre 2021 pénalisés par l'environnement contraint lié à la crise sanitaire, Itesoft enregistre une hausse de son chiffre d'affaires de +3% par rapport au S1 2021, à 10,1 millions d'euros.

Sur le semestre, l'offre SaaS d'Itesoft a été sélectionnée par de nombreuses nouvelles entreprises parmi lesquelles : Saria, BPC Group, Arkolia Energies, Placefor People, Groupe Delineo. Au total, au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires SaaS, à 1,8 ME, est en hausse de +50% tandis que l'ARR (Annual Recurring Revenue) s'établit à 3,4 ME. Dans la poursuite de l'année 2021, le chiffre d'affaires Licences affiche une nouvelle hausse au 1er semestre 2022 de +48%, à 0,6 ME. Itesoft enregistre ainsi un chiffre d'affaires Logiciels (SaaS+Licences) en hausse de +53% à 2,4 ME.

Les revenus Maintenance reculent à 5,2 ME, traduisant notamment la transition vers le SaaS.

Les revenus récurrents, composés des ventes SaaS et du chiffre d'affaires Maintenance, s'établissent au 1er semestre 2022 à 7,4 ME, représentant 74% du chiffre d'affaires total, et sont quasiment stables par rapport au S1 2021.