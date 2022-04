Itesoft : de retour sur les 4 euros

(Boursier.com) — Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, et un 1er semestre 2021 qui a continué d'être pénalisé par cet environnement contraint, le second semestre a vu un certain retour à la normale pour Itesoft, permettant d'afficher en cumul sur l'année 2021 une légère croissance de +2% du chiffre d'affaires total à 21,2 millions d'euros (20,8 ME en 2020). En 2021, l'excédent brut d'exploitation s'établit à 1 ME, en repli par rapport à 2020, sous l'effet essentiellement d'une hausse des charges de personnels, tandis que les reprises des provisions correspondantes faites fin 2020, ont été effectuées au niveau du résultat opérationnel courant. Celui-ci s'établit ainsi à 0,3 ME (0,1 ME en 2020).

Au 31 décembre 2021, l'effectif total du Groupe, en équivalent temps plein, était en hausse à 193 personnes contre 186 à fin 2020.

Le groupe a enregistré une perte nette pour l'exercice 2021 de -1 ME (-0,8 ME en 2020) du fait d'une charge d'impôt de 1,5 ME correspond à la dépréciation des IDA, la transition vers le SaaS ne permettant pas d'anticiper une utilisation suffisante des déficits reportables à moyen terme.

Au 31 décembre 2021, Itesoft affichait une structure financière toujours solide, avec une trésorerie de 8,9 ME (10,3 ME en 2020), intégrant l'encaissement de règlements de contrats de maintenance facturés fin 2020.

"La transition vers le SaaS se poursuit et continuera à peser sur les comptes à court terme" commente Portzamparc qui table sur un CA stable cette année, avec la poursuite de la baisse structurelle des licences (1,5 ME vs 1,9 ME en 2021) et de la maintenance (11 ME vs 11,8 ME en 2021), alors que les Services sont attendus quasiment stables (4,6 ME) et que le SaaS devrait poursuivre sa trajectoire ascendante (4,1 ME vs 2,8 ME en 2021). "Nous attendons des résultats justes à l'équilibre en 2022" conclut l'analyste qui vise conserve le dossier. Le titre recule de 1,8%, de retour sur les 4 euros.