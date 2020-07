Itesoft : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 12,7%

Itesoft : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 12,7%









(Boursier.com) — L'éditeur de logiciels Itesoft a enregistré 10,3 ME de chiffre d'affaires au premier semestre 2020, en repli de 12,7% par rapport à 2019.

" Le semestre a été marqué par l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement associées qui ont fortement pénalisé l'activité et la trésorerie de nos clients et prospects, entraînant une baisse de nos ventes de Licences sur la période ", commente la société.

Les revenus récurrents, composés des ventes SaaS et du chiffre d'affaires Maintenance, enregistrent une nouvelle hausse et progressent de +5% à 7,4 ME, contribuant à hauteur de 72 % du chiffre d'affaires total semestriel, contre 59% au premier semestre 2019.