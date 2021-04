Itesoft : affiche une perte nette de 0,6 ME

(Boursier.com) — Comme annoncé précédemment, la crise de la Covid-19 a impacté les échanges professionnels. En conséquence, ITESOFT a enregistré un chiffre d'affaires 2020 en repli de 11,9% par rapport à 2019, à 20,8 ME.

L'exercice s'est également caractérisé par une progression ralentie de la transition vers le Saas. Ainsi, au 31 décembre 2020 ITESOFT a enregistré un ARR de 2,9 ME, contre 2,2 ME à la fin de 2019. Cette progression des ventes SaaS n'a pas permis de compenser le repli du chiffre d'affaires Licences sur l'année, se traduisant au total par une baisse du chiffre d'affaires Logiciels.

Réduction des charges liée au contexte sanitaire

En 2020, ITESOFT a pris des mesures pour contrer les effets négatifs de la crise sanitaire sur son activité, à savoir :

? A effectif constant, la baisse des charges de personnel, provient d'une part de la consolidation en France du Marketing Européen et d'autre part du départ de deux directeurs dont une partie des salaires ont été provisionnés en risques et charges,

? Une diminution des charges externes et notamment une baisse des dépenses de déplacements et de marketing liée au contexte de crise sanitaire ;

? Une réduction des charges de sous-traitance.

Sous l'effet de ces efforts, l'excédent brut d'exploitation est resté stable à 1,8 ME. Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions à hauteur de 1,6 ME, le résultat opérationnel courant s'établit à 0,2 ME, en baisse par rapport à 2019.

Le résultat net part du Groupe affiche une perte nette de (0,6) ME contre un gain de 0,3 ME en 2019.

Au 31 décembre 2020, le groupe continuait d'afficher une structure financière solide avec au bilan :

- Des capitaux propres de 8,7 ME ;

- Une dette financière à plus d'un an de 9,7 ME (intégrant une dette locative de 3,9 ME liées à l'application de la norme IFRS 16) et un PGE de 5 ME) ;

- Une trésorerie de 13,3 ME.