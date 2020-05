Itesoft a obtenu un PEG de 3 ME

(Boursier.com) — Itesoft n'est pas, à ce jour, en mesure de chiffrer précisément les conséquences sur son activité de l'épidémie de COVID-19. La société, qui a mis en télétravail 100% de ses collaborateurs, a identifié les impacts possibles suivants liées aux mesures de confinement ou de télétravail. La société observe :

- une diminution de la productivité : allongements des délais de livraison des solutions, décalage de facturation ; report des réunions de travail avec les clients

- risques d'annulation ou de report d'événements organisés par la société et lui permettent de générer des leads et d'alimenter sa dynamique commerciale

- difficultés à recruter de nouveaux talents

De plus, bien que la majorité des clients de l'entreprise soit des grands comptes, Itesoft ne peut écarter un risque d'insolvabilité ou de retard significatif sur sa trésorerie à venir.

Compte tenu de ces éléments, Itesoft anticipe une baisse de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020, mais précise toutefois que la part récurrente de son activité représente 60% de son chiffre d'affaires.

Afin de renforcer encore sa situation financière, et de préparer le retour à un environnement normalisé, la société a obtenu et mis en place un emprunt de couverture (PGE) de 3 millions d'euros à des conditions financières favorables auprès de son pool bancaire, avec différé de remboursement d'un an.

Cet emprunt est garanti à hauteur de 90% par Bpifrance, et, pourra être amorti si nécessaire sur une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans.

Forte d'une part récurrente importante de son chiffre d'affaires et d'une situation financière solide, la société n'a pour l'instant pas eu recours au chômage partiel et met un point d'honneur à soutenir ses partenaires en honorant l'ensemble de ses échéances.

Enfin, la continuité d'activité des équipes de R&D (qui pourra être renforcée par les équipes dont l'activité souffrirait de ralentissement) permet la poursuite du développement de nouveaux produits à forte valeur ajoutée pour ses clients.