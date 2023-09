Itesoft a enregistré une réduction de sa perte nette à -0,1 ME au S1

(Boursier.com) — ITESOFT , éditeur européen de solutions d'automatisation du traitement des flux d'information, annonce ce jour la publication de ses comptes pour le 1er semestre 2023, arrêtés par le Conseil d'administration et qui ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

Au S1 2023, le chiffre d'affaires s'est établi en légère baisse de -2% à 9,9 ME, contre 10,1 ME au S1 2022. Ce repli s'explique par la poursuite de la transition de la base installée vers les solutions SaaS.

Cependant, le premier semestre 2023 est caractérisé par :

- Une progression des ventes SaaS de +6%se traduisant par 6,3 ME d'ARR, en hausse de +20% par rapport au 31 décembre 2022 ;

- Un repli du chiffre d'affaires Licences qui ne contribue plus qu'à hauteur de 0,2 ME de chiffre d'affaires sur le semestre ;

- Des revenus issus de la Maintenance et des Services stables.

Les revenus récurrents, composés des ventes SaaS et du chiffre d'affaires Maintenance, s'établissent au S1 2023 à 7,4 ME, et représentent 75% du chiffre d'affaires total du semestre.

ITESOFT rappelle que l'ARR correspond à la valeur annuelle d'un contrat en année pleine après la phase d'implémentation. L'ARR au 31 décembre d'une année n est une tendance qui permet d'anticiper le revenu annuel en SaaS de l'année n+1.

Des résultats financiers en amélioration

Au 1er semestre 2023, l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'établit à 0,7 ME en hausse par rapport au S1 2022 sous l'effet d'une baisse de 12% des charges de personnels. ITESOFT rappelle que l'EBITDA inclut, depuis l'exercice 2022, l'activation des frais de 'R&D' en immobilisations incorporelles grâce à la mise en place d'un nouveau système analytique et d'une organisation appropriée. Au 30 juin 2023, les frais de 'R&D' immobilisés représentent une valeur nette comptable de 4,4 ME.

Au 30 juin 2023, l'effectif total du Groupe, en équivalent temps plein, s'établit ainsi à 194 personnes.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant affiche une perte de -0,3 ME, en amélioration par rapport au S1 2022 (-0,5 ME).

Le Groupe enregistre une réduction de sa perte nette à -0,1 ME, contre -0,6 ME au 30 juin 2022.

Au 30 juin 2023, le Groupe affichait une structure financière toujours solide avec au bilan :

Des capitaux propres de 7,5 ME (vs. 7,4 ME au 31 décembre 2022) ;

Une dette financière à plus d'un an de 3,5 ME (vs. 5 ME au 31 décembre 2022), intégrant une dette locative de 1,2 ME conformément à l'application de la norme IFRS 16 ;

Une trésorerie de 8,7 ME (vs. 8,1 ME au 31 décembre 2022).