ITA commande 28 appareils et opte pour une flotte 100% Airbus

(Boursier.com) — Italia Trasporto Aereo, la nouvelle compagnie aérienne italienne, s'apprête à prendre son envol le 15 octobre prochain. Le transporteur, qui débutera ses opérations avec 52 Airbus hérités d'Alitalia, a signé un protocole d'accord avec Airbus portant sur l'achat de 28 appareils. Dans le détail, le groupe transalpin va acquérir 10 gros-porteurs A330neo, 11 avions de la famille A320neo, et sept A220 plus petits destinés aux liaisons régionales. ITA louera également 31 avions du même type à Air Lease Corp. Parmi les appareils commandés à Airbus, 17 seront livrés dans le cadre d'un plan d'affaires initial se terminant en 2025, les A320neos devant être reçus plus tard.

L'arrivée d'avions modernes aidera la nouvelle compagnie à réduire son empreinte carbone, dans un contexte de pression sur le secteur pour qu'il réduise ses émissions, tout en limitant sa facture de carburant face à la concurrence de transporteurs tels que Ryanair et EasyJet. D'ici à la fin de l'année 2025, 70% des avions de la flotte d'ITA, qui devrait alors compter 105 appareils, seront des jets de nouvelle génération, a précisé la compagnie, un tiers environ étant détenu en pleine propriété.

Dirigée par l'ancien patron de Fiat Chrysler, Alfredo Altavilla, ITA a pour objectif d'être une compagnie plus petite et agile, concentrer sur les liaisons les plus rentables, dont la force de travail ne dépassera pas 2.800 personnes. "Le partenariat stratégique avec Airbus et ALC est crucial pour ITA, car il nous permet de lancer notre plan d'affaires et d'atteindre notre objectif d'exploiter une nouvelle flotte respectueuse de l'environnement avec des coûts d'exploitation et de location considérablement réduits", a déclaré le dirigeant.

Pour Airbus, ce contrat constitue une bonne nouvelle dans la mesure où la compagnie italienne a finalement choisi de constituer une flotte 100% Airbus et non pas mixte comme elle l'avait envisagé initialement.