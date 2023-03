ITA Airways : près de 500 ME de pertes en 2022

(Boursier.com) — ITA Airways, dont la Lufthansa négocie le rachat de 40% du capital, a essuyé une perte de 486 millions d'euros l'an passé malgré des revenus de 1,57 MdE. Le successeur d'Alitalia avait enregistré un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros en 2021, la société n'ayant opéré que pendant les deux derniers mois et demi de l'année après son lancement en octobre. Elle explique ce déficit par une "détérioration du scénario macroéconomique " avec un marché faible pour l'industrie en raison des effets persistants de la pandémie, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la détérioration de la paire euro/dollar. La compagnie transalpine s'attend à une croissance significative de ses revenus en 2023, alors qu'elle étend son réseau de destinations et renforce sa flotte.

Les négociations finales pour le rachat d'ITA Airways sont axées sur le prix, a par ailleurs déclaré mercredi le patron de Lufthansa, Carsten Spohr, avant une réunion prévue aujourd'hui avec le gouvernement italien pour faire avancer les pourparlers. Il a précisé qu'un accord final était attendu dans quelques semaines, et non dans quelques jours, mais qu'il devrait être officialisé d'ici le 24 avril.