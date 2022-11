IT Link : vise entre 9 et 10% de croissance du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'IT Link au 3e trimestre s'établit à 15,28 millions d'euros. Il affiche une croissance de +10,1% par rapport à 2021 (13,88 ME).

Sur 9 mois, la France (incluant les activités au Maroc) maintient un niveau de croissance de son chiffre d'affaires de 9,5%, en ligne avec le 1er semestre. Le Canada reste le moteur de l'activité internationale avec une croissance de +58,4% de son chiffre d'affaires. Ainsi, le chiffre d'affaires à 9 mois ressort à 47,82 ME (43,46 ME un an plus tôt). Il croît de +10%.

Perspectives 2022

Sur l'année 2022, la Direction maintient son objectif de croissance du chiffre d'affaires entre 9 et 10% et prévoit un résultat d'exploitation au 2e semestre comparable à celui du 1er semestre.

La Direction du Groupe reste toutefois attentive à l'évolution des situations macroéconomiques, géopolitiques et sanitaires.