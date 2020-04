IT Link suspend son objectif de chiffre d'affaires du 1er semestre

IT Link suspend son objectif de chiffre d'affaires du 1er semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 d'IT Link s'élève à 51,97 millions d'euros (43,84 ME en 2018 à périmètre comparable).

L'Ebitda s'élève à 4,61 ME en progression de +31,7% par rapport à 2018. La marge d'Ebitda représente 8,9% du chiffre d'affaires (8% en 2018).

Le résultat opérationnel (EBIT) a progressé de 69% à 3,45 ME sur l'exercice 2019. Après un premier semestre 2019 à 1,42 ME (5,7% du chiffre d'affaires), il confirme son amélioration sur le second semestre à 2,03 ME et représente sur l'année 6,6% du chiffre d'affaires.

Le résultat net est positif à 2,58 ME après un 1er semestre 2019 à 1,18 ME.

Situation financière

Sur l'exercice, le Groupe IT Link a généré près de 3 ME de flux de trésorerie, résultant principalement de l'amélioration de l'Ebitda et du BFR (Besoin en Fonds de Roulement). La dette nette du Groupe (incluant celle liée au Factor) s'élève à 2 ME fin 2019 (4,8 ME au 31 décembre 2018).

La trésorerie brute du Groupe s'établit à 4,4 ME au 31 décembre 2019.

Perspectives 2020

L'exercice 2020 avait débuté sur un rythme en ligne avec les prévision d'IT Link d'une croissance supérieure à 10% du chiffre d'affaires. Depuis la mi-mars, la crise du COVID-19 génère une suspension partielle de l'activité. Ce qui devrait impacter plus largement le second trimestre 2020.

Le Groupe IT Link a très rapidement mis en place un plan de continuité afin d'assurer la sécurité de tous ses collaborateurs et, pour la majorité d'entre eux, le maintien de la production en télétravail ou sur les sites clients respectant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale requises. Toutefois, certains projets non éligibles au travail à distance ont été suspendus le temps du confinement, voire arrêtés.

Dès le 16 mars, IT Link a conclu un accord avec les représentants du personnel, permettant d'avoir recours à la pose de congés pour ses collaborateurs dont les projets ont été suspendus ou arrêtés, et de programmer l'usage des aides mises en place par le Gouvernement.

Au 31 mars 2020, le pourcentage de consultants en production est de 62% (87% en moyenne sur mars 2019). Sur les 25 points de différence, 20 points correspondent à des projets suspendus et 5 points à des projets arrêtés par nos clients, principalement dans les secteurs de l'Industrie. La situation est très évolutive à l'image de certains clients qui envisagent déjà une reprise progressive et sécurisée de leur production sur site.

Compte tenu de la situation, le Groupe IT Link suspend son objectif de progression de plus de 10% de son chiffre d'affaires sur le premier semestre. Au niveau financier, la trésorerie brute s'élève à ce jour à 4,4 ME à laquelle peuvent s'ajouter le cas échéant plus de 4,1 ME provenant de la réserve mobilisable de créances affacturées et des lignes de découverts bancaires autorisés pour 1,3 ME.