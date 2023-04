IT Link renouvelle sa certification 'Great Place to Work'

(Boursier.com) — Le Groupe IT Link France, Entreprise de Services Numériques spécialisée dans les systèmes connectés, annonce le renouvellement de la certification Great Place To Work de ses entités française, belge, canadienne, et pour la première année, sa jeune filiale marocaine.

La certification Great Place to Work témoigne de l'engagement d'IT Link pour le bien-être et l'épanouissement de ses collaborateurs.

Cette année, 86% des Linkers affirment qu'IT Link est une entreprise où il fait vraiment bon travailler (en croissance de 5 points depuis la dernière enquête en 2021). Ils / Elles sont également 85% à estimer que la qualité du service que nous délivrons à nos clients peut être évaluée comme "Excellente".

Ce label récompense les actions menées par le Groupe pour renforcer sa position d'employeur engagé et responsable.

IT Link combine les compétences techniques les plus recherchées aux esprits digitaux les plus créatifs.

300 recrutements prévus en 2023

IT Link est à la recherche de nouveaux talents et recrute 300 personnes en 2023, en Ile de France, à Toulouse, Montpellier, Lyon, Grenoble, Nancy, Strasbourg, Montbéliard... une cinquantaine en Bretagne, à Quimper, Lorient, Lannion, Rennes, Vannes et Brest, mais aussi au Bénélux, au Maroc et même au Canada. Les besoins concernent les technologies embarquées, les systèmes d'information, le Cloud et la Science de la donnée, ainsi que les interfaces numériques et les outils collaboratifs.

L'objectif du groupe est d'innover aux côtés de ses clients en imaginant des systèmes connectés capables d'avoir un impact positif sur le monde. Les domaines d'application qui sont adressés sont les transports (autonomes, électriques et connectés), la sécurité des biens et des personnes, la protection de l'environnement, la santé, les industries intelligentes et l'efficience opérationnelle des organisations.