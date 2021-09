IT Link : relèvement des ambitions annuelles

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 de IT Link s'élève à 29,58 ME contre 23,97 ME en 2020.

Au 1er semestre 2021, l'EBITDA a doublé et s'élève à 3,14 ME contre 1,56 ME un an plus tôt.

La marge d'EBITDA atteint ainsi 10,6% contre 6,5%, intégrant un effet calendaire favorable estimé à +0,8 pts.

Le résultat opérationnel représente 8,2% du chiffre d'affaires et atteint 2,44 ME, +144% par rapport au 1er semestre 2020.

Le résultat net s'élève à 1,72 ME vs. 0,4 ME.

La trésorerie nette au 30 juin 2021 reste largement excédentaire à hauteur de 5,2 ME, contre 1,2 ME au 31 décembre 2020.

La direction maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en croissance de plus de 20% par rapport à l'année 2020 et relève son objectif de rentabilité opérationnelle à un ratio comparable à celui du premier semestre 2021.

Ces perspectives restent toutefois conditionnées par l'évolution de la situation sanitaire et son impact économique, notamment dans le secteur automobile...