IT Link : récompensé

(Boursier.com) — IT Link France, Entreprise de Services Numériques spécialisée dans les systèmes connectés, et son client SNCF Voyageurs, ont remporté la médaille d'argent des Trophées de la Sécurité 2022, organisés par REPUBLIK, dans la catégorie Projets Grands Groupes.

Le projet présenté a mis en avant SurTE, Système d'Urgence Rapide Train et Escale, une solution d'alerting à destination des agents en gare et à bord des trains. Développée par IT Link pour répondre aux besoins de la Direction Sécurité de la SNCF Voyageurs, elle intègre une application mobile évoluée capable de fournir une géolocalisation précise (outdoor et indoor), une infrastructure haute disponibilité et un centre de supervision interfacé au système d'information de la direction de la sûreté SNCF, 7jours/7 et 24h/24.

"Le jury a particulièrement apprécié l'enjeu de la solution qui adresse un sujet difficile : la gestion des agressions d'un personnel mobile. La solution avait été plébiscitée en interne et menée à son terme malgré des développements réalisés pendant la crise sanitaire et un contexte budgétaire exigeant, notamment concernant les arbitrages Capex. Aujourd'hui, l'application est utilisée par les 19 500 agents de la relation client SNCF, en gare et à bord des trains. Pour terminer, on a aimé l'ergonomie, l'efficacité et le respect des enjeux réglementaires" a commenté Laure Girodet, Membre du Jury, Directrice Adjointe Santé Sécurité du Groupe Véolia.

"Nous sommes ravis d'obtenir cette distinction qui récompense notre implication dans les enjeux de sécurité de nos clients. La SNCF est un client de longue date qui nous témoigne toujours autant sa confiance. Ensemble, nous travaillons à la sécurité des agents en toutes circonstances, grâce aux technologies mobiles et aux systèmes connectés", témoigne Eric Guillard, Président Directeur Général d'IT Link.

Le projet a été présenté le 6 septembre 2022 par Hugues Vandenkerckhove, Expert National Sûreté des Agents Sol à la SNCF, et David Hervé, Directeur du Pôle Applications Mobiles chez IT Link, lors d'un grand oral devant des directeurs Sécurité de grandes entreprises.