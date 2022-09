IT Link : prudent dans le contexte

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires d'IT Link s'élève à 32,55 millions d'euros (29,58 ME en 2021). Il est en croissance de +10%.

L'Ebitda reste stable par rapport à la même période en 2021 à 3,2 ME.

Le résultat d'exploitation représente 7,4% du chiffre d'affaires et s'élève à 2,43ME, incluant une provision pour charge non courante de 350kE (régularisation d'indemnités de chômage partiel relatives à l'exercice 2020).

Le résultat net ressort à 1,8 ME après déduction de charges d'IS de 0,4 ME et de CVAE de 0,18 ME.

La trésorerie nette du Groupe au 30 juin 2022 reste largement excédentaire à hauteur de 12,7 ME (incluant la dette liée au factor et hors dette de loyers IFRS 16). Sur la période, le Groupe a généré 2,4 ME de flux de trésorerie en lien avec la croissance de l'activité.

Au 30 juin, l'effectif du Groupe atteint son plus haut niveau historique à 731 collaborateurs, soit 27 collaborateurs de plus qu'à fin décembre 2021.

Perspectives 2022

Sur l'année 2022, la Direction affine son objectif de croissance du chiffre d'affaires entre 9 et 10% et prévoit un résultat d'exploitation au 2e semestre comparable à celui du 1er semestre.

La Direction du Groupe IT Link reste toutefois attentive à l'évolution des situations macroéconomiques, géopolitiques et sanitaires.