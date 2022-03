IT Link : près de 3 ME de bénéfices

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2021 d'IT Link s'est élevé à 58,75 millions d'euros contre 49,11 ME en 2020 à périmètre comparable. L'Ebitda atteint 6,35 ME en croissance de +48,4% par rapport à l'année 2020. Il représente 10,8% du chiffre d'affaires et marque un nouveau record pour l'entreprise.

Le résultat opérationnel (EBIT) est de 4,84 ME sur l'exercice 2021, soit 8,2% du chiffre d'affaires.

Le résultat net 2021 s'élève à 2,99 ME après un 1er semestre 2021 à 1,73 ME, période pendant laquelle le Groupe a apuré ses déficits reportables. Il est en croissance de 62,5% par rapport à 2020 (1,84 ME).

La trésorerie nette du Groupe, en forte progression, atteint plus de 10,1 ME au 31 décembre 2021 contre 1,2 ME en 2020 (incluant la dette liée au factor).

Perspectives affichées

A l'issue de la première année du plan Connext'25, l'activité est correctement orientée pour permettre au Groupe d'atteindre ses objectifs intermédiaires 2023 d'un effectif de 800 Linkers productifs, de doublement du chiffre d'affaires à l'international et d'augmentation de +50% des activités solutions par rapport 2020.

L'année 2021 a permis à IT Link de retrouver la dynamique de croissance interrompue par la crise du Covid'19, prouvant la cohérence de son positionnement avec un monde en pleine mutation.

2022 doit constituer une étape structurante pour la suite du plan stratégique Connext'25.

Au-delà de la poursuite des efforts mis en oeuvre pour soutenir le développement de l'activité à l'international, cette année a notamment débuté par le renforcement de la structure commerce / recrutement en Île de France, sous la direction de Christophe Delort, membre du Comité de Direction depuis 2018. Cette nouvelle organisation doit permettre au Groupe d'accélérer la conquête de nouveaux clients dans les secteurs porteurs de l'énergie, la santé, la défense et la banque/ assurance, tout en renforçant ses activités auprès des comptes stratégiques historiques.

Sur l'année 2022, la Direction vise une croissance du chiffre d'affaires entre 8 et 10%.