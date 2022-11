IT Link : négociations exclusives avec RADèS

(Boursier.com) — IT Link, entreprise de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés, entre en négociation exclusive avec la société RADèS, en vue de l'acquisition de 100% de son capital. Créée en 2006 et basée à Paris, RADèS a développé une expertise dans les domaines de la supervision de processus, la maîtrise d'ouvrage et l'intégration de progiciels bancaires. Disposant d'une équipe de 40 consultants, RADèS a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros en 2021. Le projet d'acquisition s'inscrit dans la stratégie du plan 'Connext'25' et permettra à IT Link de développer sa présence dans les domaines Banque-Finance-Assurance en Île-de-France. La transaction pourrait être finalisée d'ici la fin de l'année, après signature d'un accord définitif. Elle reste soumise aux conditions suspensives usuelles. Le prix de l'acquisition, payé en numéraire, serait partiellement financé par emprunt bancaire. Il n'est pas dévoilé.