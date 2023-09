IT Link : les objectifs devraient être atteints

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le Groupe IT Link réalise un chiffre d'affaires de 37,58 millions d'euros (32,55 ME en 2022). Il est en croissance de +15,5%.

L'Ebitda croît de +8,6% par rapport à la même période en 2022, à 3,5 ME.

Le résultat opérationnel représente 7,6% du chiffre d'affaires et s'élève à 2,85 ME. L'effet calendaire négatif d'un jour de production sur le semestre (-0,8 pt) a été compensé par la consolidation de la filiale RADèS (impact relutif de +0,9 pt). Sur la période, l'impact du Plan d'Attribution Gratuite d'Actions a quant à lui doublé : impact de -0,5 pt (-0,25 pt au 1er semestre 2022).

Le résultat opérationnel du 1er semestre 2022 intégrait une charge d'URSSAF de 350 kE, expliquant l'essentiel des 17,3% de croissance au 1er semestre 2023.

Le résultat net atteint 1,85 ME (en hausse de 2,8%), après déduction de charges d'IS de 0,83 ME et de CVAE de 0,12 ME.

La trésorerie nette du Groupe au 30 juin 2023 s'élève à 5,8 ME (incluant la dette liée au factor et hors dette de loyers IFRS 16).

Perspectives 2023

La dynamique de recrutement imprimée depuis le mois de juillet doit permettre au Groupe IT Link de retrouver, dès la fin du 3e trimestre, le niveau d'effectif constaté au 31 décembre 2022.

Compte tenu du niveau d'activité au 1er semestre, du business embarqué et des recrutements en cours, le Groupe devrait atteindre son objectif de chiffre d'affaires annuel compris entre 73 et 75 ME. Il prévoit un résultat opérationnel compris entre 7 et 8% du chiffre d'affaires sur l'année 2023.