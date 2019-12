IT Link : les actionnaires sont conviés en AG au Kremlin-Bicêtre

Crédit photo © Cegereal

(Boursier.com) — Les actionnaires d'IT Link sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le mardi 17 décembre, à 14h, au siège de la société, 57-77 Avenue de Fontainebleau, Le Kremlin-Bicêtre.

L'avis de réunion correspondant a été publié au BALO du 8 novembre 2019, ainsi que sur le site internet de la société. Il contient l'ordre du jour de cette Assemblée, les projets de résolutions proposées par le Conseil d'Administration et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des actionnaires. L'ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur, au siège de la société et sur son site internet, ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.