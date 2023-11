IT Link : le résultat opérationnel représentera 7% du chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'IT Link au 3e trimestre 2023 affiche une croissance de +11,8% par rapport à 2022 (+5,8% en organique), malgré un impact calendaire de -1,6pts. Il ressort à 17,08 millions d'euros.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 54,66 ME, en croissance de +14,3%.

Sur cette période, la France produit un chiffre d'affaires de 50,65 ME (incluant les activités au Maroc) pour un niveau de croissance de son chiffre d'affaires de +15,5% (+7,4% en organique), en léger ralentissement par rapport au 1er semestre. A l'international, l'activité sur 9 mois (4,01 ME) affiche une dynamique légèrement positive (+0,9%) avec un retour à la croissance confirmé du Benelux (+5,5%) qui compense un ralentissement de l'activité au Canada pénalisée par les variations de taux de change (-5,4% vs +1,4% à taux de change constant).

Les activités 'solutions' affichent +11,6% de croissance sur 9 mois, à 4,74 ME. Les 'Prestations de services' représentent une activité de 49,92 ME.

Au 30 septembre, le Groupe compte 15 collaborateurs de plus qu'au 30 juin 2023 soit 770 collaborateurs.

Perspectives 2023

Compte tenu d'un léger tassement du taux d'activité observé depuis le mois de juillet, le groupe devrait atteindre un chiffre d'affaires compris entre 73 et 74 ME, avec un résultat opérationnel de l'ordre de 7% du chiffre d'affaires sur l'année 2023.