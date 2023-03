IT Link : le bénéfice croît de 3,1% en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022 d'IT Link s'élève à 64,43 millions d'euros contre 58,75 ME en 2021 à périmètre comparable.

L'Ebitda à 6,54 ME passe de 11% du chiffre d'affaires en 2021 à 10,1% sur l'année 2022. La baisse de marge d'Ebitda de 0,9 pts s'explique principalement par un effet calendaire défavorable au second semestre (impact de 0,5 pts de marge d'Ebitda sur l'année) complété par une inflation salariale partiellement répercutée dans les prix de vente à fin 2022.

Le résultat d'exploitation (EBIT) est de 4,68 ME sur l'exercice 2022, soit 7,3% du chiffre d'affaires. Retraité des éléments non courants, le résultat d'exploitation courant s'élève à 5,17 ME en croissance de 4,4% sur l'année.

Le résultat net 2022 atteint 3,08 ME, en hausse de 3,1%.

Acquisition de RADèS prise en compte, la trésorerie nette du Groupe est affichée à 8,6 ME au 31 décembre 2022 contre 10,1 ME en 2021 (incluant la dette liée au factor d'un montant de 4,9 ME et hors dette de loyers IFRS16). Sur l'année, le Groupe a généré 7,4 ME de flux de trésorerie en lien avec la croissance de l'activité.

Perspectives 2023

Le groupe IT Link compte poursuivre une politique de croissance ambitieuse tout en maintenant le niveau de rentabilité actuel. L'objectif de chiffre d'affaires visé pour l'année 2023 est compris entre 73 et 75 ME.