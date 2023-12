IT Link en négociation exclusive pour l'acquisition de Ciao Technologies

(Boursier.com) — IT Link entre en négociation exclusive avec la société Ciao Technologies Inc, en vue de l'acquisition de 100% du capital.

Ciao Technologies Inc. est une entreprise de services du numérique, basée dans la province du Québec au Canada. L'entreprise s'est forgée une réputation de longue date dans le marché Québécois, et entretient des relations importantes et solides avec des clients privés et gouvernementaux en délivrant un accompagnement sur-mesure dans la gestion de leurs projets IT et de leur transformation digitale.

A ce jour, Ciao Technologies Inc compte 88 collaborateurs, dont 77 consultants et s'appuie sur un réseau de 27 partenaires sous-traitants. Sur l'exercice clos le 31 mars 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10,7 M$ (CAD).

Ce projet d'acquisition s'inscrit dans la stratégie du plan Connext'25, et permettra au Groupe IT Link de développer sa présence en Amérique du Nord.

La transaction devrait être finalisée d'ici le 1er trimestre 2024 après signature d'un accord définitif. Elle reste soumise aux conditions suspensives usuelles en vigueur pour ce type d'opération.