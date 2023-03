IT Link déménage ses locaux de Rennes

(Boursier.com) — IT Link France, Entreprise de Services Numériques spécialisée dans les systèmes connectés, a quitté les locaux historiques de la société IPSIS qu'elle occupait depuis 1992, Square du Chêne Germain à Cesson-Sévigné, pour s'installer dans les nouveaux bâtiments Oxygène 2, ZAC des Champs Blancs, à quelques rues.

En 2000, la société rennaise IPSIS, fondée en 1986 par Eric Guillard et Noël Moisan rejoignait le Groupe IT Link pour donner naissance à ce qui deviendra en 2017 IT Link France.

Avec ces nouveaux bureaux, IT Link a fait le choix d'un espace de 1.000 m2 sur deux niveaux, résolument tourné vers la collaboration et la convivialité, à deux pas du terminus de la ligne B du métro.

"Nous sommes ravis de nous installer dans des locaux flambants neufs qui correspondent à l'organisation actuelle de notre entreprise. Notre équipe de Rennes compte désormais 70 personnes. Les nouveaux bureaux sont moins cloisonnés et les espaces conviviaux sont importants pour faciliter les échanges entre les équipes" précise Eric Guillard, Président Directeur Général d'IT Link.