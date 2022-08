IT Link confirme ses ambitions 2022

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, IT Link dégage un chiffre d'affaires de 32,46 ME, en croissance de +9,7% (29,58 ME au 1er semestre 2021).

Les activités solutions (2,94 ME) profitent de la bonne santé des ventes de licences et retrouvent peu à peu le chemin de la croissance (+0,9%). Les activités prestations de services grimpent à 29,52 ME.

Au 30 juin, l'effectif du Groupe est de 731 collaborateurs, soit 27 collaborateurs de plus qu'à fin décembre 2021.

Perspectives 2022

Sur l'année 2022, la Direction maintient son objectif de croissance du chiffre d'affaires entre 8 et 10%, tout en restant attentive à l'évolution des situations macroéconomiques, géopolitiques et sanitaires.