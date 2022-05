IT Link : bon début d'exercice

(Boursier.com) — IT Link a enregistré un chiffre d'affaires de 16,16 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse de 12,2% par rapport à la même période en 2021 et bénéficiant d'un effet calendaire favorable (impact estimé de 1,6 point). La France (incluant le Maroc) maintient un niveau de croissance à deux chiffres sur le trimestre (+11,4%). A l'international, le chiffre d'affaires progresse de 21,3% porté par une bonne dynamique de la filiale canadienne.

IT Link précise que les activités solutions affichent une croissance de 1,8% sur le premier trimestre, avec une augmentation significative des prises de commandes de projets récurrents (ventes de licences). Le groupe maintient son objectif annuel de croissance du chiffre d'affaires entre 8 et 10%, tout en restant attentive à l'évolution des situations macroéconomiques, géopolitiques et sanitaires.