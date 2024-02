IT Link : bon 4e trimestre

(Boursier.com) — Le Groupe IT Link réalise un chiffre d'affaires de 18,7 millions d'euros (17,4 ME en organique) sur le dernier trimestre 2023, en croissance de +12,4% (+4,6% en organique) par rapport à la même période en 2022. Le chiffre d'affaires du second semestre atteint 35,7 ME, à +12,1% (+4,7% en organique), avec un impact calendaire négatif de 0,8 pts.

Sur l'année 2023, le Groupe IT Link enregistre une croissance de +13,8% de son chiffre d'affaires, à 73,3 ME (+6,3% en organique).