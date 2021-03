IT Link annonce 3,15 ME de résultat opérationnel sur l'exercice 2020

(Boursier.com) — IT Link annonce un chiffre d'affaires 2020 qui s'élève à 49,11 ME, contre 51,97 ME en 2019 à périmètre comparable.

L'EBITDA s'élève à 4,28 ME en retrait de 7,2% par rapport à 2019. La marge d'EBITDA représente 8,7% du chiffre d'affaires, comparable aux 8,9% de 2019. Le résultat opérationnel (EBIT) est de 3,15 ME sur l'exercice 2020, représentant 6,4% du chiffre d'affaires. Après un premier semestre 2020 à 1 ME (4,2% du chiffre d'affaires) fortement marqué par la crise sanitaire, le Groupe a su nettement redresser la situation au second semestre avec un résultat à 2,15 ME (8,6% du chiffre d'affaires). Porté par une première contribution positive des filiales internationales et des gains d'efficience opérationnelle en France, il progresse de 6% sur l'année 2020 par rapport à 2019.

Le résultat net 2020 est positif à 1,84 ME après un premier semestre à 0,42 ME.

La situation financière du Groupe au 31 décembre 2020 est excédentaire de 1,2 ME, contre une situation de dette nette de 2 ME au 31 décembre 2019 (incluant la dette liée au factor).

Sur l'exercice, le Groupe a généré un peu plus de 1 ME de flux de trésorerie. Les flux générés par l'activité restent positifs au-delà de 3 ME résultant principalement du maintien d'un bon niveau d'EBITDA et de la réduction du BFR (Besoin en Fonds de Roulement).

La trésorerie brute du Groupe s'établit à 11,6 ME au 31 décembre 2020 dont 6 ME de PGE.

En 2020, le Groupe IT Link s'est attaché à préserver son effectif afin de maintenir sa capacité commerciale et son potentiel de production, pour ainsi garantir une reprise rapide de l'activité post crise.

Le chômage partiel a concerné l'équivalent de 77 collaborateurs à temps plein sur l'année 2020.

Soutenu par la dynamique de recrutement de ce début d'année, l'effectif total du Groupe, s'établit désormais à 675 collaborateurs au 23 mars 2021(contre 648 au 31 décembre 2020).

Perspectives

Le Groupe IT Link lance son nouveau plan stratégique Connext'25

Avec le plan Connext'25, le Groupe IT Link réaffirme son ambition de leadership dans le domaine des systèmes connectés en s'appuyant sur un modèle de développement durable et engagé.

Un plan construit d'après une vision claire, positive et responsable

Le "tout connecté" connaît une croissance fulgurante et modifie radicalement nos modes de consommation, de travail, de déplacement, de divertissement... de vie.

Les systèmes connectés peuvent apporter des réponses aux grands défis actuels de notre société : changements climatiques, crises sanitaires, sécurité des biens et des personnes, éducation et égalité des chances.

Grâce au digital, les entreprises renforcent leur agilité et font évoluer leur modèle économique pour atteindre une croissance durable et rentable.

Le précédent plan stratégique, Dimension 2020, a permis au Groupe IT Link de connaître une accélération importante de son activité (17% de croissance du chiffre d'affaires et près de 3 points de résultat d'exploitation supplémentaires sur 3 ans).

Le plan Connext'25 s'inscrit dans la continuité de Dimension 2020 et s'appuie sur 3 ambitions complémentaires.