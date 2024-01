IT Link acquiert Ciao Technologies

(Boursier.com) — IT Link acquiert, au 9 janvier 2024, la société Ciao Technologies Inc. Cette acquisition permet au groupe de renforcer sa présence en Amérique du Nord avec un peu plus de 100 collaborateurs au Canada, ce qui en fait la seconde géographie du Groupe.

Ce rachat n'engendre pas de changement dans le management et l'organisation de Ciao Technologies, Jean Drouin, actuel président et fondateur, conservant son rôle de dirigeant de l'entreprise.

"Les complémentarités techniques et sectorielles entre Ciao Technologies et IT Link Canada constituent une opportunité de développement et d'accélération importante pour les deux entités. Nous sommes confiants dans les capacités de Pierre-Jean Lescole, président d'IT Link Canada, de Jean Drouin et de l'ensemble des équipes canadiennes pour faire de cette alliance un succès structurant pour l'avenir du Groupe", indique Eric Guillard, PDG du Groupe IT Link.

L'intégration de Ciao Technologies au périmètre consolidé du Groupe IT Link est effective au 9 janvier 2024.

Cette acquisition est payée en numéraire. Elle a été financée en totalité sur les fonds propres de la société, mais son montant n'est pas précisé par le groupe.