IT Link a enregistré un recul de son chiffre d'affaires sur 2020 de 5,6%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe IT Link a enregistré un recul de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2020 de 5,6% à 49,08 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre affiche un retrait de 5% par rapport à la même période, malgré un effet de base très important au T4 2019. Comparé aux deux trimestres précédents (T2 à -20,2% et T3 à -8,5%), le redressement de l'activité du Groupe se confirme.

La France limite le recul de son chiffre d'affaires à 7% grâce au gain de projets auprès de nouveaux clients et au redémarrage au second semestre de prestations chez nos clients historiques.

A l'international, le chiffre d'affaires affiche une progression de 23,4%. La stratégie de développement du Groupe porte ses fruits et permet, dans le contexte actuel, de trouver des relais de croissance hors de France.

Les activités solutions (développement au forfait et ventes de licences) affichent un recul annuel de 2,5% par rapport à 2019. Le quatrième trimestre marque le retour à la croissance de cette activité avec un chiffre d'affaires à +9,4% comparé au T4 2019.

Au 31 décembre, l'effectif du Groupe était de 648 collaborateurs (stable depuis fin septembre), soit 16 collaborateurs de moins en un an.

Les efforts apportés à l'efficience opérationnelle en France, l'amélioration des résultats à l'International et le bon niveau de productivité de l'activité Solutions, doivent permettre au Groupe IT Link d'afficher une structure financière solide et des ratios de rentabilité 2020 significativement supérieurs à ceux du premier semestre.

Bilan du plan stratégique Dimension 2020

Le Groupe a clôturé son plan Dimension 2020 le 31 décembre dernier. La conduite de ce plan a permis au Groupe IT Link de connaître une accélération importante de son activité, en s'appuyant sur quatre grands axes :

Renforcer ses expertises métiers en complément du savoir-faire technique historique du Groupe,

Adresser des projets à plus forte valeur ajoutée pour ses clients,

Attirer et fidéliser des talents de haut niveau,

Améliorer l'efficience structurelle et opérationnelle.

Si la crise sanitaire apparue en mars 2020 a marqué un coup d'arrêt à la dynamique de croissance imprimée par le Groupe depuis le second semestre 2018, le bilan demeure très encourageant.

En 3 ans, l'effectif du Groupe est passé de 517 collaborateurs au 31 décembre 2017 à 648 fin 2020. Le chiffre d'affaires a augmenté de 17%, soutenu par une hausse du taux journalier moyen de plus de 10%, et ce malgré un contexte de tension sur les prix généralisé sur l'année 2020.

Perspectives 2021

L'année 2021 démarre avec un niveau de consultants en production normatif. Au 18 février 2021, ce taux est de 92,2%.

2021 marque également une nouvelle étape dans la volonté d'IT Link d'accompagner ses clients à l'international, avec la création au 1er janvier d'une filiale implantée au Maroc, qui compte d'ores et déjà 12 collaborateurs productifs.

IT Link présentera son nouveau plan stratégique "Connext'25" et publiera les résultats annuels de l'exercice 2020, le 23 mars 2021 après bourse.