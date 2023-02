IT Link : 9,7% de croissance en 2022

(Boursier.com) — Au second semestre, le Groupe IT Link réalise un chiffre d'affaires de 31,9 millions d'euros, ce qui représente un taux de croissance organique de +9,3%, comparable au 1er semestre.

Sur l'année 2022, le Groupe IT Link enregistre une croissance de +9,7% de son chiffre d'affaires, à 64,43 ME.

Par rapport au 31 décembre 2020, l'activité des filiales internationales (Canada + Benelux) a bondi de +74% à 5,3 ME (en intégrant le Maroc, le chiffre d'affaires international atteindrait 6,7 ME soit +119%). Les activités à engagement de résultats et ventes de licences ont augmenté de +25% depuis le 31 décembre 2020, soutenues par la filiale NRX qui réalise une croissance de +40% en deux ans.