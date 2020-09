IT Link : 420 kE de résultat net sur le semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de IT Link au 1er semestre 2020 s'élève à 23,97 millions d'euros (25,05 ME en 2019 à périmètre comparable).

L'Ebitda s'élève à 1,56 ME au 1er semestre 2020 (2 ME un an plus tôt). Il est en retrait de -22%. La marge d'Ebitda atteint ainsi 6,5% (8% un an plus tôt).

Le résultat opérationnel recule de -29,6% par rapport à celui du 1er semestre 2019 des suites de l'arrêt d'une partie des activités pendant le confinement des mois de mars et avril, et d'une reprise qui n'a réellement été amorcée qu'au mois de juin. Il se maintient à un niveau de 4,2% du chiffre d'affaires, confirmant la bonne capacité de résilience du Groupe en période de crise.

Le résultat net s'élève à 0,42 ME après l'enregistrement d'une charge d'impôt de 0,51 ME, le Groupe devant désormais constater une charge d'impôt sur les sociétés après l'apurement des reports déficitaires en 2019.

Impacts de la Covid-19 sur les comptes

La crise impacte l'ensemble des postes du compte de résultat, du chiffre d'affaires au résultat opérationnel. Les produits et coûts spécifiques Covid19 n'ont fait l'objet d'aucun reclassement et figurent dans les postes du compte de résultat opérationnel courant.

Sur le second trimestre le recul du chiffre d'affaires, imputable à la Covid19, est de l'ordre de 20%.

L'impact du chômage partiel vient minorer le poste "charges de personnel" pour un montant de l'ordre de 1,6 ME. Le reste à charge représente pour le Groupe un coût de près de 200 kE.

Les surcoûts relatifs à la gestion des mesures sanitaires et à la généralisation du télétravail ont en majeure partie été compensés par l'arrêt des dépenses de voyages et déplacements pendant la période de confinement. En résulte un impact non significatif sur les comptes du semestre.

Le Groupe a par ailleurs bénéficié de réductions de loyers de la part de ses bailleurs pour un montant global de l'ordre de 40 kE.

Le Prêt Garanti par l'Etat obtenu à hauteur de 6 ME est présenté en "autres passifs financiers" à court-terme. Les emprunts bancaires ont bénéficié d'un report d'échéances pour un montant global de 45 kE.

Au 30 juin, l'effectif du Groupe affiche une bonne stabilité depuis le début de l'année avec 659 collaborateurs.